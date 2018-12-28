Два человека остаются в больницах Хабаровска после взрыва в магазине стройматериалов

28.12.18 06:20

© РИА Новости. Андрей Стенин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Мужчина и женщина, пострадавшие во время взрыва гранаты в магазине стройматериалов в Хабаровске, до сих остаются в лечебных учреждениях города.

"Женщина, которую нам доставили после происшествия, в настоящее время проходит лечение в отделение нейрохирургии. Состояние стабильное, оценивается как средней тяжести", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во второй краевой больнице Хабаровска.

Второму пострадавшему накануне ночью в краевой клинической больнице №1 была проведена операция.

"Мужчина находится в отделении травматологии. Состояние стабильное", - сказал агентству представитель медицинского учреждения.

Как сообщалось, вечером 27 декабря неизвестный совершил разбойное нападение на магазин строительных материалов. Женщина-продавец оказала сопротивление. Ей на помощь пришли коллеги. В итоге грабитель достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его.