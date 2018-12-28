Две автотрассы закрыты на Камчатке из-за сильной метели

28.12.18 06:39

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение транспорта в Камчатском крае ограничено из-за сильного циклона со снегом и ветром, сообщает в пятницу региональное министерство транспорта и дорожного строительства.

"Из-за плохой видимости движение ограничено на отрезках со 152 по 262 км трассы "Петропавловск-Камчатский - Мильково" и с 67 по 129 км дороги "Начикинский совхоз - пос.Усть-Большерецк - пос.Октябрьский", - говорится в сообщении.

Два рейса пассажирских автобусов из краевой столицы в Мильково и Усть-Большерецк отменены

"Аэропорт Петропавловска-Камчатского открыт. При этом командиры воздушных судов из Москвы и Новосибирска приняли решение отправиться на запасные аэродромы. Борт из столицы Приморского края вернулся обратно к себе. Связано это с ветром, порывы которого достигают 23 м/с, и сильной турбулентностью", - приводятся в сообщении слова главы краевого министерства Владимира Каюмова.

На дорогах Камчатки в борьбе с последствиями циклона задействованы более 80 единиц техники, 50 из них - на автомагистралях Петропавловска-Камчатского. Дорожные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности.

"Кроме того, сегодня в учреждениях дополнительного образования отменены все занятия, новогодние мероприятия в школах Петропавловска-Камчатского перенесены на другие дни", - сказано в сообщении.