Землетрясение произошло в Бурятии у байкальского мыса Святой нос

28.12.18 06:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,8 произошел вечером в четверг в Баргузинском районе Республики Бурятия, эпицентр находился на берегу озера Байкал в 10,7 км севернее поселка Макаринино, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Повреждений зданий и жилых строений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Движение по автомобильным дорогам не нарушалось", - говорится в сообщении.

На сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН сообщается, что подземный толчок был зафиксирован в 19:46 по местному времени (14:46 мск - ИФ) в точке с координатами 53,54 градусов северной широты 109,12 восточной долготы - на перешейке, соединяющем с материком самый крупный на Байкале полуостров Святой нос.