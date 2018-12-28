СКР возбудил дело по факту отказа "ИрАэро" вывозить туристов из Китая

28.12.18 06:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту отказа базирующейся в Иркутске авиакомпании "ИрАэро" в возвращении более 1,5 тыс. российских туристов из Китая, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, авиакомпания в рамках заключенного агентского соглашения с ООО "Эверэйт" прекратила полетную программу из аэропорта Хайкоу КНР по причине не поступления платежей по договору на сумму более 120 млн рублей.

Как сообщалось, в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире ведомственного интернет-канала сообщил, что по материалам прокурорской проверки "ИрАэро" Восточно-Сибирское и Московское следственные управления возбудили уголовные дела по ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочий).

Кроме того, по словам А.Куренного, в отношении "ИрАэро" возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии").

Авиакомпания "ИрАэро" 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн.