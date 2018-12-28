Буйного пассажира сняли с авиарейса Новосибирск - Москва

28.12.18 06:49

© РИА Новости. Максим Блинов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали пассажира авиарейса Новосибирск - Москва, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

"Полицейские доставили 34-летнего жителя Липецкой области в отдел, где он продолжал вести себя агрессивно и использовал нецензурную лексику", - говорится в пресс-релизе.

В отношении правонарушителя составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), материалы направили в Обской городской суд Новосибирской области.