Шесть человек госпитализировали после ДТП в Алтайском крае

28.12.18 06:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Несколько человек, пострадавших в результате столкновения легковых автомобилей в Алтайском крае, госпитализированы в больницы Бийска, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального Минздрава.

"28 декабря в 0:30 местного времени в Зональном районе произошла авария. Всего в машинах находилось 11 человек. В результате аварии пострадали 10 человек. Погибших нет. На месте аварии работали 5 бригад "скорой помощи". Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска. 6 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами средней тяжести", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что 4 человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются, но будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.