Поезд сбил девочку-подростка в Томской области, ребенок в реанимации

28.12.18 07:04

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28 декабря. Interfax-Russia.ru - Поезд сбил 13-летнюю девочку в Томской области, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения обладминистрации в пятницу.

"Первая помощь девочке была оказана в больнице скорой медицинской помощи. После утончения возраста за ребенком выслали реанимобиль с бригадой врачей, чтобы экстренно доставить пациентку в больницу скорой медицинской помощи №2 для продолжения обследования и лечения", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ребенок в настоящее время находится в реанимации.