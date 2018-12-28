Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

28.12.18 08:32

© РИА Новости. Евгений Нескромный

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке в пятницу выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился на 40 километров в северо-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.