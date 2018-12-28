Более 100 литров контрафактного алкоголя изъято в томском ресторане

28.12.18 08:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Комитет по лицензированию Томской области совместно с правоохранительными органами выявил факт незаконной продажи алкоголя в одном из ресторанов областного центра, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

"Ресторан не имел лицензии и, кроме того, продавал посетителям контрафактный алкоголь. По результатам совместного мероприятия комитет по лицензированию изъял более 100 л нелегальной алкогольной продукции: водка, коньяк, виски", - говорится в пресс-релизе.

За продажу алкоголя без лицензии и продажу контрафактного алкоголя предпринимателям грозит штраф в размере не менее 3 млн рублей с конфискацией изъятой продукции.