Дело об обмане 181 дольщика в Кемерове направлено в суд

28.12.18 08:45

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура направила на рассмотрение суда Центрального района города Кемерово уголовное дело об обмане 181 дольщика руководством компании "Тибет СВ", которое похитило более 350 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в пятницу.

"По версии следствия, соучредитель и директор ООО "Тибет СВ" с марта 2012 года по декабрь 2016 года с использованием служебного положения, похитил вверенные ему денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома. Потерпевшими по делу признан 181 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 367 млн рублей", - говорится в сообщении.

Руководителю строительной фирмы предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использование служебного положения, в особо крупном размере), расследованием занималась Следственная часть Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Как сообщалось, уголовное дело о мошенничестве при строительстве трех жилых домов было возбуждено в 2016 году после прокурорской проверки. По данным ведомства, строительство одного дома велось с 2008 года, а двух других - с 2012, при этом у застройщика имелись денежные средства для окончания постройки и сдачи домов.