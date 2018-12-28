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28.12.18 09:07
Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки самолета в ХМАО
Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне около 18:00 по местному времени пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Ноябрьск (ЯНАО) - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.
"Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в справочной службе аэропорта, самолет сел на запасной аэродром по техническим причинам.
"Сел он к нам на запасной аэродром в 17:56, задержка была до 21:20. Причину устранили, и самолет полетел дальше", - сказал собеседник агентства.
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