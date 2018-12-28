Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки самолета в ХМАО

28.12.18 09:07

© РИА Новости. Павел Герасимов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра).

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне около 18:00 по местному времени пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Ноябрьск (ЯНАО) - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

"Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в справочной службе аэропорта, самолет сел на запасной аэродром по техническим причинам.

"Сел он к нам на запасной аэродром в 17:56, задержка была до 21:20. Причину устранили, и самолет полетел дальше", - сказал собеседник агентства.