Волна гриппа и ОРВИ ожидается после новогодних праздников

28.12.18 09:13

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ можно ждать после новогодних праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Период подъема заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса", - сказала А.Попова "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, в текущем году выделено "рекордное количество средств на приобретение вакцины" и в результате "на сегодняшний день в России практически 50% привитого населения".

Отвечая на вопрос, возможна ли эпидемия ОРВИ и гриппа в следующем году, А.Попова рассказала, что в настоящее время превышен эпидпорог на 12% лишь в одном субъекте, а при эпидемии рост составляет более 200%.

"Находок вируса гриппа пока немного - 14% среди всех находок. Кроме того, все эти вирусы - знакомые, немутировавшие, и штаммы против них есть во всех вакцинах. Но это не основание для того, чтобы успокоиться, меры предпринимать нужно", - сказала А.Попова.

Также она рассказала о работе над вакцинами против других инфекций. Так, к одной из последних российских разработок вакцины против лихорадки Эбола проявили интерес во Всемирной организации здравоохранения.

"Мои коллеги не так давно на узком совещании в ВОЗ рассказали об этом препарате, был поставлен вопрос о его признании, и сейчас они готовят пакет документов и будут отправлять в ВОЗ для использования и этого российского препарата в горячих точках", - подчеркнула А.Попова.

А вот вакцина против ВИЧ, по ее словам, остается "светлейшей мечтой человечества: пока значимых результатов разработок в мире нет, хотя многие ученые работают".

Полностью интервью с А.Поповой опубликовано на сайте Interfax.ru.