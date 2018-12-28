Приступил к сборке: Иркутский авиазавод начал собирать серийные МС-21
  
По графику: Роскосмос успешно осуществил четвертый пуск с космодрома Восточный
   
Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
28.12.18 09:13

Волна гриппа и ОРВИ ожидается после новогодних праздников

© РИА Новости. Владимир Астапкович
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ можно ждать после новогодних праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Период подъема заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса", - сказала А.Попова "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, в текущем году выделено "рекордное количество средств на приобретение вакцины" и в результате "на сегодняшний день в России практически 50% привитого населения".

Отвечая на вопрос, возможна ли эпидемия ОРВИ и гриппа в следующем году, А.Попова рассказала, что в настоящее время превышен эпидпорог на 12% лишь в одном субъекте, а при эпидемии рост составляет более 200%.

"Находок вируса гриппа пока немного - 14% среди всех находок. Кроме того, все эти вирусы - знакомые, немутировавшие, и штаммы против них есть во всех вакцинах. Но это не основание для того, чтобы успокоиться, меры предпринимать нужно", - сказала А.Попова.

Также она рассказала о работе над вакцинами против других инфекций. Так, к одной из последних российских разработок вакцины против лихорадки Эбола проявили интерес во Всемирной организации здравоохранения.

"Мои коллеги не так давно на узком совещании в ВОЗ рассказали об этом препарате, был поставлен вопрос о его признании, и сейчас они готовят пакет документов и будут отправлять в ВОЗ для использования и этого российского препарата в горячих точках", - подчеркнула А.Попова.

А вот вакцина против ВИЧ, по ее словам, остается "светлейшей мечтой человечества: пока значимых результатов разработок в мире нет, хотя многие ученые работают".

Полностью интервью с А.Поповой опубликовано на сайте Interfax.ru.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.12.18 12:06
Коммерческие помещения на Петровке проданы почти за 85 млн рублей
.
  28.12.18 10:25
Движение транспорта начали ограничивать в центре Москвы к встрече Нового года
.
  27.12.18 14:59
Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом
.
  27.12.18 12:07
Тропические бабочки с Филиппин и Коста-Рики появятся в Московском зоопарке
.
  27.12.18 11:23
Достройка трех проблемных ЖК в "новой" Москве завершится в 2019 году
.
  27.12.18 11:12
Задержан пассажир, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве
.
  27.12.18 09:49
Сеть "Красное и Белое" подтвердила обыски и изъятие документации на складах и в офисах компании
.
  26.12.18 15:12
Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь
.
  26.12.18 14:39
Собянин назвал выборы мэра Москвы одним из главных событий в 2018 году
.
  26.12.18 12:51
Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения до 28 марта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket