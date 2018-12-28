Директор госпредприятия "Биологические очистные сооружения" Анисимов задержан в Чувашии

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28 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Чувашии задержали директора государственного унитарного предприятия (ГУП) "Биологические очистные сооружения" Сергея Анисимова, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления по республике в четверг вечером.
"Сергей Анисимов задержан", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил причину задержания.
В свою очередь информированный источник пояснил агентству, что С.Анисимов может быть причастен к незаконному получению субсидий на несколько миллионов рублей.
"Незаконная деятельность С.Анисимова может быть связана с ранее арестованным министром экономического развития Чувашии Владимиром Аврелькиным", - уточнил собеседник агентства.
На официальном сайте предприятия сообщается, что ГУП "Биологические очистные сооружения" является стратегическим предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск.
Как сообщалось, 14 декабря министр экономического развития, промышленности и торговли, заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин был арестован по подозрению в злоупотреблении.
Чиновнику инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.