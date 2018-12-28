Директор госпредприятия "Биологические очистные сооружения" Анисимов задержан в Чувашии

28.12.18 09:20

© РИА Новости. Константин Родиков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Чувашии задержали директора государственного унитарного предприятия (ГУП) "Биологические очистные сооружения" Сергея Анисимова, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления по республике в четверг вечером.

"Сергей Анисимов задержан", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причину задержания.

В свою очередь информированный источник пояснил агентству, что С.Анисимов может быть причастен к незаконному получению субсидий на несколько миллионов рублей.

"Незаконная деятельность С.Анисимова может быть связана с ранее арестованным министром экономического развития Чувашии Владимиром Аврелькиным", - уточнил собеседник агентства.

На официальном сайте предприятия сообщается, что ГУП "Биологические очистные сооружения" является стратегическим предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск.

Как сообщалось, 14 декабря министр экономического развития, промышленности и торговли, заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин был арестован по подозрению в злоупотреблении.

Чиновнику инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.