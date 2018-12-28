Тридцать освобожденных российских детей доставят из Ирака на родину - Кадыров

28.12.18 09:29

© РИА Новости. Владимир Песня

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Тридцать российских детей, которые были отбиты у боевиков и находились в Ираке, будут доставлены в РФ 30 декабря , сообщил в совсем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"30-го декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолёт с тридцатью мальчиками и девочками на борту", - отметил Р.Кадыров.

Он уточнил, что в РФ будут доставлены три ребёнка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана.

"Это результат титанической работы, проделанной в течение целого года, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей", - написал Р. Кадыров.