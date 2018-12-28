Подписан закон об ответственном обращении с животными

28.12.18 09:58

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Закон, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон направлен на регулирование отношений в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Регламентируются требования к содержанию и использованию животных, в том числе определяются особые условия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными, устанавливаются правила защиты животных от жестокого обращения, а его пропаганда запрещается. Закрепляются требования к содержанию домашних питомцев, содержанию и использованию служебных животных, использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Определяется правовой статус приютов, требования к их размещению, содержанию и использованию животных, находящихся в них, определению владельцами приютов дальнейшей судьбы питомцев.

Вводятся правила выгула собак - это должно происходить в специально отведенных местах. Исключается возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Предусматривается, что при выгуле собаки хозяин должен обеспечить уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности питомца. Не допускается выгул животного в местах, где это запрещено решением органа местного самоуправления.

Вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках. Предусматривается конфискация диких животных, содержащихся или используемых с нарушением закона.

Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах.

Запрещаются контактные зоопарки, которые функционируют в торговых центрах.