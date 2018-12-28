Движение транспорта начали ограничивать в центре Москвы к встрече Нового года

28.12.18 10:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 декабря. Interfax-Russia.ru - В центральной части Москвы в ночь на пятницу начали вводить ограничения движения транспорта для подготовки к встрече Нового года, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

"С полуночи закрыто движение по одной полосе на Тверской улице между Манежной и Пушкинскими площадями в обоих направлениях, а также по одной полосе на улице Охотный Ряд и Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, для подготовки площадок гуляний и встречи самого Нового года в ночь на 29 декабря и до 18:00 3 января будут полностью закрыты для движения транспорта Тверская между Пушкинской и Манежными площадями, улица Охотный Ряд, Моховая от Воздвиженки до Тверской, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки.

Кроме того, с ночи 29 декабря до 21:00 3 января закроют для движения транспорта участок Большой Дмитровки от Охотного ряда до Дмитровского переулка, а также участки переулков, примыкающих к Тверской улице: Большого и Малого Гнездиковских, Леонтьевского, Козицкого, Глинищевского, Вознесенского, Брюсова, Газетного и Никитского.

Еще ряд ограничений для организации встречи Нового года в центре Москвы будут вводиться 30 и 31 декабря.