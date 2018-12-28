РЖД планируют реконструировать вокзал в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

28.12.18 10:37

© РИА Новости. Александр Демьянчук

28 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" планирует реконструировать вокзал в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, сообщает официальное издание Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД).

"Нас ждет большая работа по развитию пассажирской инфраструктуры в Челябинске. В 2020 году в городе запланированы два крупных международных события: саммиты глав государств ШОС и БРИКС. Предстоит выполнить техническое перевооружение вокзала Челябинска и реконструкцию платформ. Обновится тепловозный парк и деповское хозяйство", - цитирует газета начальника ЮУЖД Анатолия Храмцова.

Кроме того, по его словам, многие железнодорожные здания находятся на центральных улицах Челябинска, и при необходимости ЮУЖД обновит фасады или целиком проведет капитальный ремонт.