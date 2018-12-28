Жители двух поселков Сочи остались без воды из-за аварии на водоводе

28.12.18 10:48

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники муниципального предприятия "Водоканал Сочи" устраняют последствия коммунальной аварии в русле реки Лоо, где из-за резкого подъема уровня воды деформировался водовод.

"Проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 200 мм в русле реки Лоо. Отсутствует водоснабжение у абонентов в поселках Горное и Нижнее Лоо", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МУП "Водоканал Сочи" в пятницу.

В работах задействованы шесть человек и две единицы специальной техники. К социально значимым объектам организован подвоз воды.

"Планируется завершить аварийно-восстановительные работы к 16:00 мск", - сказал собеседник агентства.