Завершено расследование уголовного дела против экс-главы Марий-Эл Маркелова

28.12.18 10:53

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова и его заместителя, обвиняемых в получении от коммерсанта взятки в размере 235 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Как ранее сообщалось, Л.Маркелов, его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова обвиняются в получении взятки в размере 235 млн рублей.

По версии Следственного комитета России, Л.Маркелов получил через доверенное лицо Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как считает следствие, министр И.Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Н.Криваша, что позволило Л.Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении оружия, посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Н.Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском.