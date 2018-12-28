Приступил к сборке: Иркутский авиазавод начал собирать серийные МС-21
  
По графику: Роскосмос успешно осуществил четвертый пуск с космодрома Восточный
   
Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
28.12.18 10:53

Завершено расследование уголовного дела против экс-главы Марий-Эл Маркелова

© РИА Новости. Евгений Одиноков
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова и его заместителя, обвиняемых в получении от коммерсанта взятки в размере 235 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Как ранее сообщалось, Л.Маркелов, его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова обвиняются в получении взятки в размере 235 млн рублей.

По версии Следственного комитета России, Л.Маркелов получил через доверенное лицо Н.Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Как считает следствие, министр И.Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Н.Криваша, что позволило Л.Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении оружия, посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Н.Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Его уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.12.18 12:06
Коммерческие помещения на Петровке проданы почти за 85 млн рублей
.
  28.12.18 10:25
Движение транспорта начали ограничивать в центре Москвы к встрече Нового года
.
  27.12.18 14:59
Сеть "Красное и Белое" не имеет задолженности перед бюджетом
.
  27.12.18 12:07
Тропические бабочки с Филиппин и Коста-Рики появятся в Московском зоопарке
.
  27.12.18 11:23
Достройка трех проблемных ЖК в "новой" Москве завершится в 2019 году
.
  27.12.18 11:12
Задержан пассажир, подозреваемый в убийстве таксиста в Москве
.
  27.12.18 09:49
Сеть "Красное и Белое" подтвердила обыски и изъятие документации на складах и в офисах компании
.
  26.12.18 15:12
Слабый снег и легкий мороз ожидаются в столице в новогоднюю ночь
.
  26.12.18 14:39
Собянин назвал выборы мэра Москвы одним из главных событий в 2018 году
.
  26.12.18 12:51
Обвиняемым в отцеубийстве сестрам Хачатурян продлена мера пресечения до 28 марта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket