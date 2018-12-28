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Посольство РФ в Финляндии подтвердило задержание россиянки по запросу США

фото сайта посольства РФ в Финляндии
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Посольство России в Финляндии подтвердило задержание российской гражданки по запросу США, Хельсинки затребовали доказательств обоснованности обвинений у американской стороны.

"В связи с многочисленными сообщениями СМИ подтверждаем задержание в Финляндии гражданки России 1988 г.р. Согласно полученной посольством от финских властей информации, задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в "Фейсбуке".

В посольстве подчеркнули, что финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений.

В дипмиссии отметили, что после их изучения министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу. "Для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен срок до 29 января 2019 года", - говорится в сообщении.

В посольстве также сообщили, что задержанной российской гражданке назначен бесплатный адвокат: "Она имеет возможность звонить в посольство России и родственникам".

"Консульский сотрудник встречался с задержанной. Проверка условий ее содержания показала, что они соответствуют общеевропейским нормам. Имеется возможность получения медицинской помощи, включая специализированную", - говорится в сообщении.

"Посольство России продолжает в контакте с финскими властями оказывать задержанной необходимую консульскую помощь", - отметили в дипмиссии.

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