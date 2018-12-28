Тульские полицейские обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя

28.12.18 11:32

© РИА Новости. Илья Питалев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские обнаружили в Узловском районе Тульской области производство фальсифицированного алкоголя различных наименований, сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

"Сначала оперативники остановили грузовик, перевозящий контрафактный алкоголь. В полуприцепе было обнаружено более 20 тыс. бутылок водки различного наименования без маркировки акцизными и федеральными специальными марками. Полицейским удалось выяснить, что производство и отгрузка алкоголя осуществлялась на территории Узловсого района", - сказал А.Ярцев.

При проведении оперативных мероприятий удалось обнаружить линию по розливу алкогольной продукции, несколько тысяч литров спиртосодержащей жидкости и купажа, пустые бутылки, этикетки, пробки.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Устанавливается круг лиц, причастных к производству и сбыту фальсифицированного алкоголя.