Повышенная лавиноопасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии

28.12.18 11:53

© РИА Новости. Владимир Иванов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин в горах республики.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 29 по 31 декабря 2018 года в горах КЧР на высоте более 1,5 тыс. метров лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач, отмечает чрезвычайное ведомство.