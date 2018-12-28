Спасательные суда ЧФ тренировались оказывать помощь аварийному кораблю

28.12.18 12:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Экипажи судов аварийно-спасательного отряда Черноморского флота (ЧФ) России провели тренировку по оказанию помощи получившему повреждения надводному кораблю, отработали эпизоды по заделыванию пробоин, сообщила пресс-служба ЧФ в пятницу.

"Роль аварийного корабля выполнял ракетный корабль "Р-60". По замыслу учения, произошло резкое ухудшение погоды, следствием чего стал навал одного корабля на другой и получение пробоины "Р-60", - говорится в пресс-релизе.

ЧФ задействовал в тренировке противопожарные, водолазные суда, а также буксиры из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

"Экипажи спасательных судов выдвинулись к аварийному кораблю, провели разведку повреждений корпуса и выполнили заделку пробоин", - сообщил штаб флота.

Там добавили, что дежурные спасательные суда вместе с другими кораблями отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на причалах в Северной бухте Севастополя во время шторма.