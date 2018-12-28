Экс-главу Удмуртии доставили в суд, где начнется предварительное слушание по делу о взятке

28.12.18 12:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев доставлен в Завьяловский районный суд республики, где должно начаться предварительное слушание по делу о взятке, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с места событий в пятницу.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления судебного департамента при Верховном суде Удмуртии, в настоящее время А.Соловьев общается с адвокатом.

Слушание должно начаться в 13.00 мск. Процесс пройдет в закрытом режиме.

А.Соловьев был задержан 4 апреля прошлого года, арестован, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также взятку в виде незаконного оказания кадастровых услуг имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.