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Теплый январь с незначительными осадками ожидается в Петербурге и Ленобласти

© РИА Новости. Алексей Даничев
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе будет на несколько градусов выше нормы, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в пятницу.

В первой половине января характер погодных условий будут определять северо-атлантические циклоны. Такому режиму атмосферной циркуляции соответствует неустойчивая погода с облачностью и периодическими осадками. Температурный фон будет оставаться повышенным относительно нормы.

Во второй половине месяца влияние циклонов ослабнет, усилится влияние антициклонических процессов. Ожидается уменьшение количества осадков и похолодание.

В Петербурге среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков - в пределах 80-120% от нормы.

В первой половине месяца днем минус 1-6 градусов, ночью минус 4-9 градусов. В отдельные дни прогнозируются оттепели с потеплением до плюс 3 градусов. Во второй половине января днем минус 2-7 градусов, ночью минус 6-11 градусов, в отдельные дни может похолодать на 2-4 градуса.

В западных районах Ленинградской области в начале января днем минус 2-7 градусов, ночью минус 5-10 градусов. В отдельные дни потепление до плюс 2 градусов. Во второй половине месяца днем минус 3-8 градусов, ночью минус 8-13 градусов.

В восточных районах в начале января днем минус 3-8 градусов, ночью минус 7-12 градусов, при прояснениях местами до минус 17. В отдельные дни велика вероятность оттепелей до плюс 1 градуса. Во второй половине месяца ночью минус 4-9 градусов, ночью минус 9-14 градусов. В отдельные дни морозы могут усиливаться до минус 14 градусов днем и до минус 22 градусов - ночью.

По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в январе составляет минус 7,8 градуса. Месячная сумма осадков - 38 мм. Преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Суммарная продолжительность солнечного сияния за месяц составляет 19 часов. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет -8-12 градусов, месячная сумма осадков - 29-51 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха был отмечен 17 января 1940 года и составил минус 35,6 градуса. Самая высокая температура, плюс 8,7 градуса, была зарегистрирована 10 января 2007 года.

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