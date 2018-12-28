Власти НАО намерены активизировать передачу соцуслуг на исполнение НКО

28.12.18 13:17

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Развитие добровольческого движения на территории Ненецкого автономного округа (НАО) продолжится, особое внимание предстоит уделить вопросам передачи соцуслуг на исполнение некоммерческому сектору, считает глава региона Александр Цыбульский.

Как сообщает пресс-служба окружной администрации, в четверг итоги Года добровольца в России обсуждались на заседании Госсовета.

"Важно, что в ходе заседания Госсовета были озвучены намерения со стороны и органов федеральной, и региональной власти, и представителей волонтерских движений, и крупных организаций некоммерческого сектора совместно продолжать развитие добровольческого движения вне зависимости от того, что официально Год волонтера в России подошел к завершению", - цитирует губернатора НАО пресс-служба.

Одной из ключевых тем заседания Госсовета стал вопрос об обеспечении доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) к бюджетным средствам, которые направляются на предоставление услуг населению.

"Глава государства, открывая заседание, сказал, что те НКО, которые уже доказали свою способность конкурировать с бюджетными организациями на рынке соцуслуг, реализовав масштабные социальные проекты, должны получить статус исполнителей общественно-полезных услуг в приоритетном порядке", - отметил А.Цыбульский по итогам заседания.

При этом, он подчеркнул, что у граждан должно быть право выбора, получать услуги в госучреждении или в организациях некоммерческого сектора. Приоритетным должно оставаться качество.