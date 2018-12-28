Заграждение с радиолучевыми и вибрационными датчиками появилось на границе Крыма с Украиной

28.12.18 13:23

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Пограничники ввели в эксплуатацию комплекс охранной сигнализации на севере Крымского полуострова, который граничит с Украиной, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике Крым в пятницу.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка. Планирование и разработка документации начались в 2015 году. Окончание строительства и отладка аппаратуры - в декабре 2018 года", - говорится в пресс-релизе.

Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков. Они расположены как скрытым, так и открытым способом, а также оснащены системами телевизионного видеонаблюдения. Тепловизионная аппаратура предназначена для контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Пл информации пограничников, основу одного из установленных и действующих комплексов составляют вибрационные датчики. "При подходе нарушителя к ограждению датчики срабатывают и передают информацию с линейной части ограждения на стационарную аппаратуру дежурного в виде звукового оповещения с графическим отображением номера участка тревоги. Кроме того, имеются возможности по определению направления движения нарушителя госграницы", - указывается в пресс-релизе.

Основу второго комплекса составляют радиолучевые датчики. "При попадании нарушителя государственной границы в зону обнаружения включается видеокамера с возможностью ночного видения, а видеотрансляция, как и сигнал о тревоге, аналогичным образом поступают с линейной части на стационарную аппаратуру дежурного, сопровождаясь звуковым оповещением, отображением номера и видеокартинки участка местности", - говорится в информации.

Целесообразность применения и использования таких комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, утверждают пограничники. "Таких как: попытки прорыва ДРГ сопредельного государства на территорию Крыма; попытки организации преступными элементами каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, контрабанды наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ; нарушения государственной границы и ее режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями", - перечислили сотрудники погранупраления.

По их данным, аналогичные системы охраны госграницы применяются на северных и дальневосточных рубежах России, а также "в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе".

"Несмотря на то, что данные охранные сигнализационные комплексы имеют высокий класс эффективности, они не являются единственным средством охраны границы, а лишь входят в состав сложного комплекса инженерно-технических средств, включающего стационарные, передвижные, автоматизированные технические средства, оснащенные средствами обнаружения сейсмического, тепловизионного, инфракрасного, радиолучевого, вибрационного и иных типов действия", - отметила пресс-служба.