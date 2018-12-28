В случае закрытия британскими властями телеканала RT, BBC постигнет та же участь в России

28.12.18 14:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - В случае закрытия британскими властями телеканала RT в Лондоне зеркальные меры будут приняты в отношении BBC в России, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Закрыть его сходу не могут, тем более что есть понимание, что если закроют RT здесь в Лондоне, то аналогичные меры будут приниматься в отношении BBC", - сказал А.Яковенко в интервью "России 24" (ВГТРК).