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Собянин открыл ТПУ "Ховрино" и пешеходный мост, о которым просили жители Западного Дегунино

© РИА Новости. Сергей Гунеев
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Ховрино" и новый пешеходный переход, который связывает одноимённую станцию метрополитена и жилые кварталы района Западное Дегунино.

"Очень важно не только построить станцию метро, но и обеспечить интеграцию с другими видами транспорта и обеспечить комфортный подход жителей. Жители Западного Дегунино убедительно меня просили построить переход через железную дорогу. Сегодня, чтобы добраться из Западного Дегунино до метро "Ховрино", требуется пройти около трёх километров, что практически невозможно. Сегодня он открывается", - сказал С.Собянин в пятницу в ходе посещения ТПУ.

Он уточнил, что новый пешеходный переход пролегает под трассой Северо-Восточной хорды и над путями Октябрьской железной дороги.

"Кроме того, мы отрываем автовокзал "Северные ворота", который возьмёт на себя основную часть пассажиропотока, следующих из городов Подмосковья - это Химки, Долгопрудный, Шереметьево. Также здесь останавливаются автобусы, которые идут в близлежащие районы Москвы", - заметил мэр.

По его словам, в феврале-марте следующего года от "Северных ворот" начнут отправлять международные и междугородные рейсы.

"Здесь будет посадка на междугородние автобусы, которые идут в северном, северо-восточном, северо-западном направлении - до Санкт-Петербурга, Финляндии. Это хороший вокзал, комфортный и обустроенный", - подчеркнул градоначальник.

Как уточняется в материалах мэрии, ТПУ "Ховрино" станет конечной станцией также для тех, кто будет отправляться из Белоруссии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, Осташкова, Торопца и других российских городов этих направлений, а новый пешеходный мост позволит жителям Западного Дегунино экономить до 40 минут в день на поездках в центр города и обратно.

Создание ТПУ "Ховрино" было начато в 2017 году после открытия одноименной станции метро и полностью завершится в 2020 году. Предполагается, что транспортно-пересадочный узел примет на себя основной поток пассажиров, отправляющихся в аэропорт "Шереметьево" или приезжающих оттуда наземным общественным транспортом. В частности, дальность подвоза авиапассажиров к метрополитену сократится на 3 километра. Кроме того, ТПУ станет пересадочной станцией на метрополитене для пассажиров пригородных поездов Октябрьской железной дороги, в том числе линии МЦД-3 "Зеленоград - Раменское".

По окончании всех работ в состав ТПУ "Ховрино" войдут одноименная станция Замоскворецкой линии метро, платформа "Ховрино-2" Октябрьской железной дороги, международный автовокзал "Северные ворота", отстойно-разворотная площадка общественного транспорта со зданием конечной станции, капитальный и плоскостной перехватывающие паркинги, пешеходные мосты через железнодорожные пути в район Западное Дегунино.

В мэрии ожидают, что все это обеспечит удобную пересадку пассажиров между четырьмя видами транспорта - метро, железной дорогой, наземным общественным транспортом, автомобилем, освободит от транзитного пассажиропотока станцию метро "Речной вокзал", которая с учетом недавнего открытия "Беломорской" снизится в 1,5 раза и поможет частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы. Как следствие, все это позволит заметно улучшить условия движения автотранспорта в этом секторе города, добавили в мэрии.

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