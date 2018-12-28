Москва перешла на вещание цифрового телевидения, но отключать аналоговое не будет

28.12.18 14:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 декабря. Interfax-Russia.ru - В 2019 году, когда в России полностью откажутся от эфирной наземной аналоговой трансляции федеральных телеканалов, в Москве в городских кабельных сетях сохранится вещание аналогового сигнала, заявил начальник управления департамента информационных технологий столицы Михаил Суров журналистам в пятницу.

"В Москве с 28 декабря абонентам кабельного телевидения доступны телеканалы в цифровом качестве. По инициативе правительства Москвы аналоговое вещание в городской кабельной сети останется. Либо сами будут выбирать в каком формате смотреть телевидение: либо в аналоговом, либо в цифровом", - подчеркнул он.

М.Суров напомнил, что с 11 февраля по 10 июня в России произойдёт поэтапное отключение аналоговой трансляции федеральных телеканалов.

Он отметил, что городские власти договорились с операторами связи о продолжении вещания аналогового сигнала в кабельных сетях.

"В Москве 99% домохозяйств из 4,8 млн используют кабельные антенны, которые указанные в платежках, а не комнатные", - отметил он.

"Для нас в Москве переход на цифровое вещание пройдёт безболезненно. Те, кто подключены к кабельным антеннам, смогут смотреть телевизор по аналоговому сигналу и дальше", - добавил М.Суров.

В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев подписал протокол заседания правительства от 15 ноября, фиксирующий решения по вопросу о переходе на цифровой формат телевизионного вещания в России.

Как говорилось в документе, в частности, одобрено "предложение Минкомсвязи России о поэтапном прекращении на территории РФ эфирной наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов, с 11 февраля 2019 года по 10 июня 2019 года".

Согласно утверждённому 10 декабря министерством цифрового развития РФ графику, с 15 апреля Москва должна была прекратить аналоговое вещание.