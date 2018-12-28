Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор кировскому экс-губернатору Белых

28.12.18 14:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии за получение взятки.

"Судьей кассационной инстанции вынесено определение об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы защиты Белых", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу.

В конце ноября адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов обратился в Мосгорсуд с кассационной жалобой на "приговор Пресненского суда Москвы от 1 февраля 2018 года и апелляционное определение Мосгорсуда от 10 мая".

В жалобе защита выражала несогласие с судебными решениями и просила их отменить.

Пресненский суд 1 февраля приговорил Н.Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Мосгорсуд 10 мая незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный экс-губернатору срок лишения свободы и штраф.

Наказание Н.Белых отбывает в исправительной колонии в селе Клекотки Рязанской области, где работает в библиотеке.