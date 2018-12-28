Счета муниципальных учреждений Забайкалья разблокируют 1 января - власти региона

28.12.18 15:11

© РИА Новости. Михаил Мордасов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Все бюджетные учреждения Забайкальского края, чьи счета были заблокированы из-за долгов в бюджет, 1 января 2019 года будут работать в нормальном режиме, регион получил из федерального центра дополнительные дотации в 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что за счет федеральных средств погашена основная часть долгов, и 1 января 2019 года будут разблокированы счета практически всех муниципальных учреждений.

"Деятельность бюджетных учреждений края с нового года будет идти в нормальном режиме. Теперь люди будут получать заработную плату без суда, а учреждения образования и культуры смогут рассчитываться за коммунальные услуги. Всего будет разблокировано 460 счетов", - сказал губернатор края Александр Осипов, слова которого приведены в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в связи с недостатком средств бюджетные учреждения с 2016 года накопили долги по налогам и по начислениям в государственные внебюджетные фонды за оказанные коммунальные услуги. В результате их счета были заблокированы, что практически парализовало их деятельность. По состоянию на 1 января 2018 года были заблокированы счета 460 бюджетных учреждений, в том числе 283 образовательных учреждений (школ и детских садов), 76 учреждений культуры, 101 администраций поселений.