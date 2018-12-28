Цена топлива в аэропорту Екатеринбурга в декабре не изменилась, Тюмени и Челябинска - снизилась впервые с сентября

28.12.18 15:24

© РИА Новости. Илья Питалев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Стоимость авиатоплива в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") за декабрь 2018 года не изменилась и составляет 54,512 тыс. рублей за тонну, свидетельствует статистика Росавиации.

За ноябрь, топливо в "Кольцово" подорожало на 10,6% , за октябрь - на 7,2% (до 49,272 тыс. рублей), в сентябре - на 11,1% (до 45,956 тыс. рублей за тонну). До этого в течение полугода стоимость авиакеросина не менялась.

Авиакеросин в аэропорт поставляет ЗАО "ТЗК "Кольцово" (принадлежит "Роснефть Холдинг").

В близлежащих аэропортах - тюменском "Рощино" и челябинском "Баландино" в декабре цены на топливо уменьшились на 0,5%.

В тюменском "Рощино" (поставщиком авиакеросина является ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро-Тюмень", структура "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)) авиакеросин в декабре стоил 48,740 тыс. рублей. В ноябре авиакеросин подорожал на 1,8%, его стоимость достигла 48,99 тыс. рублей.

В челябинском аэропорту "Баландино" (авиакеросин поставляет ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро-Челябинск") стоимость топлива в декабре составила 49,040 тыс. рублей за тонну. В ноябре топливо к челябинском аэропорту подорожало на 1,8% - до 49,29 тыс. рублей за тонну.

В октябре стоимость топлива в этих двух аэропортах повышалась на 1,8%, тогда как в сентябре оставалась неизменной, а в августе снижалась.

"Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

"Баландино" и "Рощино" (оба входят в холдинг "Новапорт") обслуживают рейсы по 32 и 41 направлению соответственно.