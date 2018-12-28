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28.12.18 15:56

Самарский чиновник извинилась за совет компенсировать мизерные пособия на детей разведением огородов

© РИА Новости. Александр Кряжев
29 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свое заявление в Twitter о том, что мизерный размер детских пособий лишь отговорка, чтобы не рожать детей.

"При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела", - написала М.Антимонова в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

По словам министра, предложения жителей "приняли в работу".

Дискуссия, за которую пришлось извиняться М.Антимоновой, развернулась в Twitter 24 декабря под сообщением о том, что смертность в Самарской области в январе-ноябре 2018 года превысила рождаемость.

Одна из участниц дискуссии заявила тогда, что не намерена рожать детей "на пособие 50 рублей" и затем кормить их "дешевой едой на пальмовом масле".

В ответ министр спросила, не считают ли жители, что "государство должно всех содержать".

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" - написала тогда М.Антимонова.

"Все это оправдание девочки, но не матери! Взрослейте!" - заявила она оппонентам.

М.Антимонова является министром социально-демографической и семейной политики Самарской области с 2012 года.

В ноябре 2018 года полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на совещании в Самаре по вопросам социально-экономического развития Самарской области заявил, что власти региона в рамках работы по реализации национальных проектов должны разработать дополнительные меры по предотвращению негативных трендов в сфере демографии.

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