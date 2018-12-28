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28.12.18 16:26

Более 140 свидетелей опросят в суде по обвинению во взятках экс-главы Удмуртии

© РИА Новости. Максим Блинов
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд опросит 144 свидетеля в процессе рассмотрения дела обвиняемого в получении взятки экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил начальник отдела гособвинителей прокуратуры республики Дмитрий Малыгин.

"Дело, возможно, примет затяжной характер. Объем материалов дела составляет более 70 томов. В списке свидетелей, которых обвинение вызывает в суд, - 144 человека. Из них порядка 50 человек - это жители других регионов", - сказал Д.Малыгин журналистам в пятницу.

Он добавил, что ключевыми свидетелями будут взяткодатели. По его словам, среди свидетелей также члены правительства Удмуртии и администрации Ижевска.

"Много из правительства, из администрации города Ижевска (свидетелей - ИФ), представители коммерческих организаций", - сказал Д.Малыгин.

По его словам, сторона защиты на предварительных слушаниях попросила суд для А.Соловьева меру пресечения в виде домашнего ареста по месту его жительства в Завьяловском районе, мотивируя это наличием ряда хронических заболеваний.

По словам Д.Малыгина, сам судебный процесс будет проходить в открытом режиме.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что взятку подсудимый получил в своем доме. По версии правоохранителей, 5 млн рублей были обнаружены у него на серванте, остальные он закопал в землю.

Ранее сообщалось, что предварительные слушания проходили в закрытом режиме. Дело рассматривается в селе Завьялово под Ижевском, потому что преступление было совершено на территории Завьяловского района. Отмечалось, что, несмотря на то, что А.Соловьев признал свою вину, дело не может быть рассмотрено в особом порядке, так как инкриминируемое преступление относится к числу особо тяжких.

А.Соловьев был задержан 4 апреля прошлого года, арестован, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также взятку в виде незаконного оказания кадастровых услуг имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

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