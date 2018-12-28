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28.12.18 16:30

Новую гостиницу и базу отдыха построят на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости. Денис Абрамов
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство двух новых объектов размещения на территории особой экономической зоны курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии одобрил градостроительный совет республики.

"На заседании совета одобрен проект строительства гостиницы, которая будет рассчитана почти на 200 мест. Площадь объекта составит около 1,7 тыс. га. Также одобрен проект строительства базы отдыха, включающей три коттеджа, а также объекты отдыха и бытового обслуживания", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник отдела архитектуры Минстроя и ЖКХ КЧР Аслан Копсергенов.

По его словам, строительство обоих объектов планируется начать в 2019 году.

Градостроительный совет Карачаево-Черкесии рассматривает проекты, планируемые к застройке на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" на соответствие нормам градостроительного и земельного законодательства, а также утвержденной правительством КЧР единой концепции застройки курортной территории.

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