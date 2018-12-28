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28.12.18 17:17

Первые в России концессионные соглашения на строительство четырех школ подписаны в Югре

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Церемония подписания первых в России концессионных соглашений на строительство школ состоялась в Ханты-Мансийске.

Как сообщается на официальном сайте госорганов ХМАО в пятницу, Югра стала первым российским регионом для заключения таких соглашений по инициативе губернатора Натальи Комаровой.

В рамках реализации соглашений две школы будет построено в микрорайонах Ханты-Мансийска "Учхоз" и "Иртыш-2" к 2020 году, еще две - в поселках Сургутского района Нижнесортымский и Солнечный - к 2021 году.

Cтоимость всех проектов составит более 6 млрд рублей. Также бюджеты Ханты-Мансийска и Сургутского района получат субсидию из окружной казны на общую сумму 1,3 млрд рублей.

По данным департамента общественных и внешних связей ХМАО, в настоящее время одобрено еще 12 заявок на предоставление субсидии на создание объектов по концессионному механизму: три заявки Сургута, по две заявки в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургутском районе, по одной заявке от Когалыма, Нягани и Нефтеюганска.

"Восемь заявок готово к подписанию в 2019 году. Это коснется тех муниципалитетов, где наблюдается острое положение дел в части обеспеченности местами в школах: по одному объекту в Нефтеюганске, Нягани и Когалыме, два объекта - в Нижневартовске, три - в Сургуте. Но хочу отметить, что в регионе реализуются и другие решения для создания необходимого количества ученических мест в образовательных организациях в сжатые сроки", - приводятся в сообщении слова Н.Комаровой.

Губернатор отметила, что концессионные соглашения рассчитаны на 8 лет и включают в себя полный цикл: проектирование, строительство, сдачу в эксплуатацию и дальнейшую эксплуатацию в течение пяти лет. Такие долгосрочные решения с полной ответственностью застройщика на каждом этапе сокращают нагрузку на бюджет. При таком подходе уменьшаются риски возникновения строительных недочетов.

"Определившись с государственной программой, мы приняли решение, что должны построить больше 100 объектов. При этом 68 школ планируется построить с привлечением частного капитала, 50 из них - по концессионным соглашениям", - сказала Н.Комарова.

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