"Росавтодор" ввел в Краснодарском крае транспортную развязку на трассе Новороссийск-Керчь

28.12.18 17:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Двухуровневая транспортная развязка введена в эксплуатацию в районе села Джигинка (Краснодарский край) на 73 км трассы А-290 Новороссийск-Керчь, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье" (входит в структуру госкомпании "Росавтодор").

Работы на объекте велись в течение двух лет. В пятницу движение запущено по четырехполосному участку протяженностью почти 6 км (вместе с подходами).

Двухуровневая транспортная развязка позволит разделить внутренний и транзитный транспортные потоки в Анапу и на Крымский полуостров. Она обеспечивает значительный рост пропускной способности трассы на этом участке - с 22 до 54 тыс. автомобилей в сутки.

"Ввод объекта улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма, сделав путь на курорты и обратно по трассам Краснодарского края более быстрым и безопасным. Благодаря строительству развязки вероятность заторов на участке трассы А-290 значительно снижена", - говорится в сообщении.

Следующим этапом развития федеральной трассы А-290 станет реконструкция 27-километрового участка между развязками на 73 км и 100 км с приведением его к нормативу I-Б технической категории.

Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, начало строительно-монтажных работ намечено на 2019 год. Таким образом, уже к концу 2021 года Анапу и Севастополь будет связывать четырехполосная автодорога, отмечает пресс-служба.