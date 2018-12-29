Власти Петропавловска-Камчатского советуют горожанам не выходить на улицу из-за снежной бури

29.12.18 06:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Петропавловска-Камчатского настоятельно рекомендует горожанам не выходить на улицу из-за бушующего снежного циклона при штормовом ветре.

"При таком ветре любой плохо закрепленный предмет может представлять опасность для жизни. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности необходимо принять решение, позволяющее сотрудникам оставаться дома", - сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, дорожная техника в городе работает без остановки, однако расчищенные участки снова быстро переметает. Видимость местами нулевая.

Рейсовые автобусы в Петропавловске-Камчатском вышли на линию, но из-за снежной бури пассажирский транспорт ходит не по расписанию.

Череда циклонов атакует Камчатку со вторника. В четверг вечером юго-восточное побережье полуострова накрыл новый мощнейший атмосферный вихрь со снегопадами и ураганным ветром. По данным камчатского Гидрометеоцентра, в течение субботы в Петропавловске-Камчатском и на востоке Елизовского района скорость ветра будет достигать в порывах ураганных 33-38 м/с, на крайнем юге полуострова и на прилегающих акваториях - 35-45 м/с.

Силы и средства Главного управления МЧС России по региону переведены в режим повышенной готовности. Действует предупреждение о лавинной опасности в нескольких районах Камчатки. У берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение. Авиасообщение нарушено.