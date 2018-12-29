Месторождение Тритон на Сахалине вошло в тройку крупнейших нефтегазовых открытий года в мире

29.12.18 06:27

© РИА Новости. Сергей Субботин

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Открытие "Газпром нефтью" месторождения Тритон на шельфе Сахалина вошло в тройку крупнейших нефтегазовых открытий года в мире, заявил председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер в пятницу на праздничном итоговом селекторном совещании в корпорации.

"На шельфе Охотского моря "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) открыла новое крупное месторождение - Тритон. И оно вошло в тройку крупнейших мировых нефтегазовых открытий 2018 года", - сказал он.

"Газпром нефть" сообщала месяц назад, что геологические запасы открытого месторождения оцениваются свыше 137 млн тонн нефтяного эквивалента.