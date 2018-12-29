Энергоснабжение, нарушенное циклоном, восстановлено на Сахалине

29.12.18 06:35

© РИА Новости. Руслан Кривобок

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Энергоснабжение, нарушенное в пятницу при прохождении циклона на Сахалине, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Главного правления МЧС региона.

"Восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 10 бригад, 22 человека и 11 единиц техники от ПАО "Сахалинэнерго", - говорится в сообщении.

С вечера пятницы и до сих пор из-за метели остается закрытым участок автодороги Ноглики - Оха на севере Сахалина, там работает техника дежурных служб, осуществляющих расчистку от снега.