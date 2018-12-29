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29.12.18 06:37
Одиннадцать человек попали под снежную лавину в Хабаровском крае
"Произошел сход снежной массы в поселке Многовершинный. Предположительно под снегом могут быть люди, примерно 11 человек. Сейчас идет совещание с правительством края. Подробности уточняются", - сообщил собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сход снежной массы произошел на открытой штольне одного из предприятий. Первым сходом засыпало одного человека, который в это время находился на компрессорной станции. На его помощь выдвинулась группа из 10 человек - сотрудников предприятия и их засыпало второй лавиной.
"В настоящее время на месте работают около 50 человек - это сотрудники предприятия и администрации. Привлечена тяжелая техника. Людей пытаются спасти из снежного завала", - сказала агентству представитель пресс-службы ГУ МЧС.
Она уточнила, что в Хабаровске готовится вертолет со спасателями, но из-за метеоусловий пока вылет откладывается.
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