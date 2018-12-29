Четверых человек, погребенных лавиной в Хабаровском крае, нашли живыми

29.12.18 06:40

© РИА Новости. Альбина Олисаева

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Четверых из 11 человек нашли живыми после схода лавины в Хабаровском крае, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ГУ МЧС по региону.

"Четверых нашли живыми", - сказал сотрудник пресс-службы.

Поиски остальных продолжаются. Как сообщалось, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края сошли три лавины. Под снегом оказались погребены 11 человек.