Минвостокразвития и РАН договорились о реализации совместных проектов на Дальнем Востоке

29.12.18 06:43

© РИА Новости. Владимир Родионов

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Российская академия наук (РАН) заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, взаимодействие в сферах информационного и научного обеспечения реализации государственных программ для развития дальневосточных территорий, сообщает в субботу пресс-служба Минвостокразвития.

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что определены конкретные шаги по реализации соглашения.

"Мы с Александром Александровичем Козловым (глава Минвостокразвития - ИФ) уже давно задумали это соглашение и провели несколько предварительных очень важных встреч, где наметили конкретные пути реализации соглашения. И я думаю, что мы прямо, не откладывая, с начала 2019 года начнем наполнять это соглашение реальными проектами. А проектов таких по Дальнему Востоку очень много", - сказал А.Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Основными направлениями взаимодействия определены научная оценка экономической эффективности и научное сопровождение государственных программ в части социально-экономического и инновационного развития территорий Дальневосточного федерального округа, определение перспективных направлений фундаментальных и прикладных исследований по проблемам этих территорий, разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу для ускорения развития Дальнего Востока, обсуждение актуальных вопросов российского и международного права.

Отдельно будет проработан вопрос придания острову Русский (Владивосток) специального правового статуса для формирования комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, а также создания на острове Русский центра "цифрового развития" по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки "больших данных", информационной безопасности.