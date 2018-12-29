Еще два человека обнаружены живыми, двоих ищут под снежным завалом в Хабаровском крае

29.12.18 06:50

© РИА Новости. Альбина Олисаева

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Число спасенных людей, оказавшихся под снежным завалом в результате сходы лавины в Николаевском районе, достигло семи человек, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Нашли живыми еще двоих человек, двух ищут", - сказал представитель ГУ МЧС.

Ранее сообщалось об извлечении из-под снежной массы шестерых человек, в том числе одного погибшего.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, на месте продолжают работать 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части. С помощью бульдозерной техники, лопат и другого инструмента они ведут расчистку снежных масс.