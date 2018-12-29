Город Северо-Курильск остался без электричества из-за урагана

29.12.18 07:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение электроснабжения произошло в субботу днем в городе Северо-Курильске (о. Парамушир, северные Курилы Сахалинской области) из-за ураганного ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Днем 29 декабря произошло аварийное отключение электроснабжения в городе Северо-Курильске (в городе проживают более 2 тыс. человек - ИФ). В результате отключения город остается без энергоснабжения. Социально значимые объекты в населённом пункте оснащены резервными источниками питания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ремонтно-восстановительные бригады готовы приступить к работам, как только стихнет ветер. "В настоящее время скорость ветра не позволяет производить работы на высоте, так как существует угроза для жизни при выполнении данных работ", - отмечает пресс-служба.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в управлении Сахалингидрометслужбы, в настоящее время ураганный ветер на северных Курилах достигает 32 м\с и сохранится до утра воскресенья, пока в Тихий океан не уйдет очень глубокий циклон, располагающийся сейчас рядом с этими островами. Ветер сопровождается сильным мокрым снегом.