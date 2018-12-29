ФК "Томь" погасит долги перед игроками и персоналом в начале 2019 года

29.12.18 07:49

© РИА Новости. Илья Питалев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин договорился с руководством ПАО "Газпром нефть" о дальнейшем финансировании клуба, сообщает пресс-служба ФК.

"Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом клуба", - говорится в пресс-релизе.

Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности с 2016 года - тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета.

В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

Из-за финансовых претензий со стороны футболистов Российский футбольный союз несколько раз запрещал "Томи" регистрировать новых игроков.

К марту 2018 года долг по зарплате в клубе составлял 1,685 млн рублей, но в октябре он вырос до 15 млн рублей. В связи с этим 13 октября игроки "Томи" вышли на матч с ФК "Сочи" с опозданием на шесть минут.