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29.12.18 07:49
ФК "Томь" погасит долги перед игроками и персоналом в начале 2019 года
"Финансовые поступления в клуб ожидаются в первую неделю после новогодних праздников, и объем этих поступлений позволит погасить долги по заработной плате перед футболистами и персоналом клуба", - говорится в пресс-релизе.
Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности с 2016 года - тогда игроки и персонал не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета.
В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.
Из-за финансовых претензий со стороны футболистов Российский футбольный союз несколько раз запрещал "Томи" регистрировать новых игроков.
К марту 2018 года долг по зарплате в клубе составлял 1,685 млн рублей, но в октябре он вырос до 15 млн рублей. В связи с этим 13 октября игроки "Томи" вышли на матч с ФК "Сочи" с опозданием на шесть минут.
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