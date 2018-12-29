Комплекс "Авангард" подтвердил заявленные характеристики в ходе трех испытаний

29.12.18 08:27

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Новое российское стратегическое оружие - ракетный гиперзвуковой комплекс "Авангард" подтвердил свои характеристики в ходе трех испытаний, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Это третье испытание, которое подтвердило все основные заявленные характеристики", - сказал Ю.Борисов в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), говоря об испытательном пуске "Авангарда".

Он напомнил, что был заключен контракт на серийные поставки "Авангарда" в российскую армию.

"Надеемся, что со следующего года первый полк встанет уже на вооружение", - сказал Ю.Борисов.

Он заявил, что "Авангард" неуязвим для систем противоракетной обороны.

"Сегодня на вооружении - "Ярс", "Тополь", "Булава" - это ракетные комплексы, которые летают по баллистической траектории. После работы двигателя, на активном участке дальше боевой блок летит по баллистической траектории, что позволяет информационным средствам вероятного противника обнаруживать и прогнозировать точку, в которой он будет в следующий момент времени. На этом принципе построена практически вся противоракетная оборона", - сказал вице-премьер.

"Принципиальное отличие комплекса "Авангард" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить", - сообщил Ю.Борисов.

По его словам, боевой блок "Авангарда" летит на гиперзвуковой скорости - около 27 махов. "Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить", - сказал он.

"На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается (до температуры) свыше 2 тыс. градусов - 2 - 2,5 тысячи. Необходимы специальные материалы, чтобы его защитить. Еще им надо управлять", - сказал Ю.Борисов.

Он заявил, четыре года назад решался вопрос - продолжать работу над "Авангардом" или закрыть проект из-за его сложности.

"Я хорошо помню, что Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору. И он получил достаточно убедительный ответ: дайте нам еще один шанс. И этот шанс они использовали", - сказал вице-премьер.

"Авангард" не нарушает международных договоров, в которых участвует Россия, заявил экс-министр обороны РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Когда мы испытывали - у нас же были испытательные пуски, начиная с 2012, 2013 годов, - они проводились строго в рамках всех международных соглашений. И даже сейчас, с принятием на вооружение "Авангарда", мы не выйдем ни из каких параметров СНВ-3, например", - сказал С.Иванов накануне в интервью телеканалу "Россия-24".

Испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был осуществлен в среду из позиционного района Домбаровский. Условная цель поражена на полигоне Кура в Камчатском крае.

Президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами правительства РФ сообщил, что испытания межконтинентальной стратегической системы "Авангард" завершились полным успехом.

"У России появился новый вид стратегического оружия", - подчеркнул он.

В среду в ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

1 марта В.Путин сообщил, что в России началось серийное производство новейшего стратегического оружия - комплекса "Авангард". "Предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию.

1 марта командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской ПРО.

Командующий РВСН заявил, что от традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.