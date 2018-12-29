Вагоны сошли с рельсов в Приамурье после столкновения грузового поезда с автомобилем

29.12.18 09:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Легковой автомобиль врезался в субботу в грузовой состав в Амурской области, с рельсов сошли шесть вагонов, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"На станции Возжаевка Забайкальской железной дороги из-за столкновения легкового автомобиля с хвостовой частью грузового поезда произошел сход, по предварительным данным, шести вагонов поезда. Происшествие случилось на регулируемом, не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде", - говорится в сообщении.

В результате схода вагонов нарушен габарит соседнего пути. Повреждены две опоры контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено.

По информации Минтрансстроя области, в результате аварии пострадали два человека.

Региональный главк МЧС России уточняет, что грузовой состав следовал на станцию Белогорск и был порожним.

"На место происшествия выдвинулись восстановительные поезда со станции Бурея и станции Белогорск, а также оперативная группа пожарной части № 4 (Белогорск) и расчет пожарно-спасательной части № 20 (Возжаевка). К месту аварии также выехала оперативная группа главного управления МЧС России по Амурской области", - говорится в сообщении.

Авария произошла на Транссибирской магистрали и может привести к задержке пассажирских поездов.