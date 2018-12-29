Отстрел лис из-за бешенства пройдет еще в одном из районов Тюменской области

29.12.18 09:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 декабря. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области растет число районов, где охотоведам предстоит провести отстрел лис из-за выявленных случаев бешенства.

В частности, отстрел лис до конца 2019 года будет проходить в лесах Тобольского района, сообщается на сайте областного Госохотуправления.

В свою очередь, в Тобольском ветцентре агентству "Интерфакс-Урал" сообщили с субботу, что мероприятия по регулированию численности животных связаны с выявленным случаем бешенства в деревне Тоболтура.

"Забежавшую на одно из подворий дикую лису загрызла собака", - сказал сотрудник ветцентра.

По его словам, в областной ветлаборатории, куда был отправлен биологический материал убитого животного, подтвердили, что лиса была больна бешенством.

"По постановлению губернатора в деревне объявлен карантин по бешенству", - добавил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что до 25 января отстрел лис пройдет в лесах Заводоуковского района, в Ишимском районе - до конца декабря 2019 года.

В Ишиме, где больная лиса напала на собаку, до 25 февраля введен карантин по бешенству в одном из жилых кварталов.